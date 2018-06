Λέοναρντ σε ΛεΜπρόν: «Θέλω να γίνουμε συμπαίκτες» (pic)

Χαμός αναμένεται να γίνει στη φετινή free agency.

Σύμφωνα με το Yahoo ο Καουάι Λέοναρντ επικοινώνησε με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς με σκοπό να του εκφράσει την επιθυμία του να γίνουν συμπαίκτες.

Ο ηγέτης των Σπερς στάθηκε στην αμυντική ικανότητα που έχει και στο πως αυτό θα συνδεθεί με τον «Βασιλιά». Ο «Κlaw» έχει ζητήσει να γίνει ανταλλαγή, ενώ ο ΛεΜπρόν θα είναι free agent.

Λέτε να τους δούμε μαζί; Θα είναι ένας εκρηκτικός συνδυασμός που σίγουρα θα αποτελέσει ένα από τα μεγάλα φαβορί για το πρωτάθλημα.

