Σπερς: Συζητούν με Λέικερς-Σέλτικς για Λέοναρντ, φαβορί οι Κέλτες

Μάχη αναμένεται να γίνει για τον Καουάι Λέοναρντ μεταξύ των Λέικερς και των Σέλτικς.

Σύμφωνα με τον Βοϊνιαρόφσκι οι Σπερς έχουν ξεκινήσει συζητήσεις για την ανταλλαγή του ηγέτη τους με ομάδες, στις οποίες βρίσκονται οι Λέικερς και οι Κέλτες.

Πάντως η ομάδα της Βοστώνης βρίσκονται σε καλύτερη θέση όσον αφορά την απόκτηση του εξαιτίας των ανταλλαγμάτων.

Ο παίκτης των Σπερς είναι μαζί με τον ΛεΜπρόν και τον Τζορτζ το πρόσωπο των ημερών στο ΝΒΑ.

The Spurs are fully engaged in trade talks with several teams on Kawhi Leonard, including the Lakers and Celtics, league sources tell ESPN. Boston has long had the assets that the Spurs most covet in a potential Leonard trade.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 28 Ιουνίου 2018