Ανέβηκε μια θέση στους Σπερς η Χάμον

Την δική της ιστορία στο NBA γράφει η Μπέκι Χάμον. Η άλλοτε σπουδαία παίκτρια μπάσκετ, δείχνει πως μπορεί να τα καταφέρει και στους πάγκους, καθώς πλέον έχει καταφέρει να πάρει την θέση του δεύτερου βοηθού του Γκρέγκ Πόποβιτς στους Σπερς. Η Χάμον πήρε τη θέση του Τζέιμ Μπορέγκο που θα αναλάβει τα ηνία των Χόρνετς και βρίσκεται πίσω από τον Ετόρε Μεσίνα που είναι ο πρώτος βοηθός του τεράστιου αυτού προπονητή.

Spurs have promoted assistant coach Becky Hammon to the front of the bench, replacing James Borrego.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 27, 2018