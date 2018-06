Το συμβόλαιο του Νάντο Ντε Κολό με την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη ολοκληρώνεται το 2019 και οι Καναδοί επέκτειναν την qualifying offer όπως και στους Μάλκολμ Μίλερ, Φρεντ Βαν Βλιτ διατηρώντας τα δικαιώματά τους ως restricted free agents.

The @Raptors have extended qualifying offers to Fred Van Vleet, Malcolm Miller, and Nando De Colo to retain their restricted free agent rights.

— RaptorsMR (@RaptorsMR) 27 Ιουνίου 2018