Ντιλέινι: «Να πάω σε μια ομάδα που θα τη βοηθάω να νικάει»! (pics)

Ο Ντιλέινι αγωνίστηκε φέτος στους Ατλάντα Χοκς, έχοντας 6.3 πόντους και 3 ασίστ μ.ό. σε 54 αγώνες και πλέον είναι free agent αφού τα «γεράκια» δεν πρόκειται να του κάνουν πρόταση.

«Δυο δύσκολα χρόνια στην Ατλάντα όμως είμαι έτοιμος να προχωρήσω κι ελπίζω να πάω σε μια ομάδα όπου θα είμαι ο εαυτός μου και να τη βοηθάω να νικάει. Ας δούμε τις μας επιφυλάσσει το μέλλον. Δεν χρειάζομαι μηνύματα στήριξης. Υπέγραψα ένα διετές συμβόλαιο και πλέον είμαι free agent. Αυτό συμβαίνει όταν ολοκληρώνεται ένα συμβόλαιο. Είμαι καλά. Είναι μέρος της δουλειάς. Ανυπομονώ για το νέο σπίτι μου».

Two tough years in atl but ready to move on and hopefully land somewhere I can be myself and help somebody win.. let’s see what the future holds, but special thanks to Wes Wilcox to… https://t.co/90VJ1AaFr6

— malcolm delaney (@foe23) 27 Ιουνίου 2018