Αντετοκούνμπο: «Τι θέλετε να δείτε στα παπούτσια μου»; (pic)

Ο Έλληνας σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς θα έχει τη δική του σειρά παπουτσιών από τη ΝΙΚΕ, κάτι που θα τον κάνει τον πρώτο μη Αμερικανό παίκτη στην ιστορία που θα έχει πετύχει κάτι τέτοιο.

Αυτή την εποχή προσωπική σειρά παπουτσιών με τη συγκεκριμένη εταιρεία έχουν μόνο οι ΛεΜπρόν Τζέιμς, Κέβιν Ντουράντ, Κάιρι Ίρβινγκ και Πολ Τζορτζ ενώ ο Γιάννης ζήτησε τη βοήθεια του κόσμου μέσω των Social Media.

«Ποια είναι τα δυο πράγματα που θα θέλατε να δείτε στο δικό μου signature shoe»;

What are the top 2 things you would like to see in my signature shoe? #TheGreekFreak1 #StayFreaky #ShoeOfThePeople

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) 27 Ιουνίου 2018