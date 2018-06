Νοβίτσκι για τον αποκλεισμό της Γερμανίας: «Άφωνος»! (pics)

Η Νότια Κορέα έκανε το «μπαμ» στο φινάλε του 6ου ομίλου, νίκησε με 2-0 τη «νασιονάλμανσαφτ» με αποτέλεσμα να την αφήσει εκτός συνέχειας του Παγκοσμίου Κυπέλλου και ο Ντιρκ Νοβίτσκι έμεινε... άφωνος! Ο μεγάλος Γερμανός των Ντάλας Μάβερικς παρακολούθησε τον αγώνα και σχολίασε το αποτέλεσμα στο Twitter ενώ κατά τη διάρκεια του ματς ζητούσε απλώς ένα γκολ!

«Άφωνος. Χρειάζομαι λίγο χρόνο. Μπορούμε να σκοράρουμε ένα γκολ»;

Speechless. Ima need some time....

Can we score one goal?!?!?!??!???!??!

— Dirk Nowitzki (@swish41) 27 Ιουνίου 2018