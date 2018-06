Όχι ένα και δύο, αλλά 13 σερί τρίποντα ο Τέιτουμ (vid)

Η πρώτη του χρονιά στο NBA ήταν πολλή καλή, καθώς έδειξε με το καλημέρα πως μπορεί να γίνει ένα μεγάλο όνομα στον «μαγικό πλανήτη» οδηγώντας τους Σέλτικς ακόμα και στην κορυφή. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως δεν έχει αδυναμίες. Φυσικά και έχει, αλλά προσπαθεί να τις βελτιώσει. Ο λόγος για τον Τζέισον Τέιτουμ που αν κρίνουμε από το βίντεο που ακολουθεί, έχει βαλθεί να βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό το σουτ του. Δεν σταματά να προπονείται και είναι ιδιαίτερα... καυτός, καθώς ευστόχησε σε 13 συνεχόμενα τρίποντα. Έχει που έχει το ντράιβ, αν φτιάξει τόσο και το σουτ, άντε μετά να τον σταματήσεις...

18 threes in a row. Tatum putting in that offseason work

(via @puresweat)pic.twitter.com/MRwLLZF117

— Bleacher Report (@BleacherReport) June 27, 2018