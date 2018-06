Γιούντο: «Ανυπομονώ να δω τη Νιγηρία στο επόμενο Μουντιάλ»! (pic)

Το γκολ του Ρόχο έστειλε την Αργεντινή στην επόμενη φάση του Μουντιάλ κι άφησε τη Νιγηρία με την... προσπάθεια ενώ ο Έκπε Γιούντο δήλωσε ανυπόμονος για την επόμενη εμφάνιση των Νιγηριανών σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

«Έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν! Ανυπομονώ να δω ξανά αυτή τη νεανική ομάδα της Νιγηρίας στο επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο. Συνεχίστε έτσι, κύριοι» ήταν το μήνυμα του σέντερ των Γιούτα Τζαζ.

They did their best. I look forward to watching this young Nigerian team at the next cup!!! Keep grindin gentlemen...



— Ekpe Udoh (@EkpeUdoh) 26 Ιουνίου 2018