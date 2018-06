Ο Γάλλος σέντερ άφησε πίσω του, τους Άντονι Ντέιβις και Τζοέλ Εμπίντ με τη διοργανώτρια αρχή να φτιάχνει ένα εξαιρετικό βίντεο, κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του.

Δείτε το αμυντικό ΤΟΡ-10 του Γκομπέρ.

After winning the 2017-18 #KiaDPOY... we showcase @rudygobert27's TOP 10 DEFENSIVE PLAYS of the season! pic.twitter.com/pmWqEaZcVn

— NBA (@NBA) 26 Ιουνίου 2018