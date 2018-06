Στους Μπακς ο βοηθός προπονητή της εθνικής ΗΠΑ (pic)

Όπως υποστηρίζει ο Άντριαν Βοϊναρόφσκι του «ESPN», η ομάδα του Μιλγουόκι ολοκληρώνει τη συμφωνία της με τον Τζος Λόνγκσταφ, για τη θέση του βοηθού προπονητή.

Ο 35χρονος κόουτς κάθισε φέτος στον πάγκο των Erie BayHawks στην G-League, ενώ τώρα βρίσκεται στην εθνική ΗΠΑ, με την οποία προετοιμάζεται για το τρίτο «παράθυρο» του Mundobasket 2019.

Ο Λόνγκσταφ θα αποτελέσει βοηθό του Μπουντενχόλζερ, ενώ στο παρελθόν ήταν ασίσταντ σε Νικς (2014-17) και Θάντερ (2010-14).

Erie G-League coach Josh Longstaff is finalizing a deal to join Mike Budenholzer's staff with the Milwaukee Bucks, league sources tell ESPN. Longstaff is working for Jeff Van Gundy and USA Basketball this summer. He had been player development coach w/ Knicks and Thunder in past.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 25 Ιουνίου 2018