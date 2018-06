Ο Καναδός παίκτης του Ολυμπιακού - δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα να θα παραμείνει στην ομάδα - θα πάρει μέρος στο καλοκαιρινό τουρνουά του ΝΒΑ που θα γίνει στο Λας Βέγκας.

Ο 25χρονος φόργουορντ θα φορέσει την φανέλα της ομάδας του Πόρτλαντ.

Jesuit’s own Kyle Wiltjer will be joining the @trailblazers summer league team. #RipCity https://t.co/awj4qM8erD

— Mr. Portland (@Mr_Portland) 25 Ιουνίου 2018