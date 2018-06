Η... τραγική ομιλία του Χάρντεν και οι αντιδράσεις στο twitter (pics & vid)

Στο επίκεντρο των βραβείων του ΝΒΑ βρέθηκε για τρεις λόγους ο Τζέιμς Χάρντεν: 1) το τρόπαιο του MVP που πήρε, 2) το... αγελαδινό κουστούμι του και 3) η... άθλια ομιλία του!

Ο «Μούσιας» μάλλον δεν το έχει και πολύ με το... μιλητό και γι' αυτό ο λόγος του δεν είχε και κάποια ουσία.

Πέρα από το κομμάτι που ευχαρίστησε την μητέρα του και την συμβουλή που έδωσε στους νέους.

Όσο για το φινάλε; Το «Swaaaag» που ξεστόμισε, ήταν ό,τι έπρεπε, για να βάλει το... κερασάκι στην τούρτα!

«Όλη η δόξα στο Θεό.

Ζήτω στο ΝΒΑ και τους θρύλους που μου έδειξαν το δρόμο για να παίξω αυτό το παιχνίδι που αγαπώ.

Ζήτω στους Ρόκετς, στην πόλη του Χιούστον, στους συμπαίκτες μου, τους προπονητές, το επιτελείο, τη διοίκηση. Σε όλους όσοι με βοήθησαν, ίσως ξεχνάω κάποιον.

Ζήτω στην οικογένειά μου, την αδερφή μου, τον αδερφό μου, τα ανίψια μου... Και την μαμά μου...

Δεν θα γίνω συναισθηματικός, δεν το κάνω αυτό. Αλλά είναι το στήριγμά μου. Στα εύκολα και στα δύσκολα. Όλοι έχουμε μια ζωή και είμαι χαρούμενος που είναι μητέρα μου. Δεν θα ήθελα κάτι άλλο.

Από 6ος παίκτης του ΝΒΑ σε MVP... Σε όλους τους νέους εκεί έξω: να έχετε όραμα και να πάτε να κυνηγήσετε το όνειρό σας

Swag».

Φυσικά και δεν έλειψαν οι αντιδράσεις στο twitter

