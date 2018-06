Ράσελ για την άσεμνη χειρονομία του: «Μού βγαίνει φυσικά όταν βλέπω τον Μπάρκλεϊ» (pic & vid)

Όλα κυλούσαν ήρεμα στα βραβεία του ΝΒΑ, μέχρι που το πλάνο πήγε στον Μπιλ Ράσελ!

Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ ήταν σκηνή με τον Καρίμ Αμντούλ Τζαμπάρ και ευχαρίστησε τον πάλαι ποτέ σταρ των Σέλτικς.

Τότε η κάμερα στράφηκε στον «θρύλο» της κορυφαίας λίγκας, ο οποίος χαμογέλασε, σαν ένα μικρό παιδί που κάνει σκανταλιά, και σήκωσε το μεσαίο του δάχτυλο στον αέρα.

Λίγο αργότερα, βέβαια, απόλογήθηκε στο twitter: «Συγγνώμη από όλους, ξέχασα ότι βρισκόμουν σε Live TV και απλά δεν μπορώ να αντισταθώ, όποτε βλέπω τον Τσαρλς, είναι αγνό ένστικτο».

Sorry everyone, I forgot it was live TV & I can’t help myself whenever I see Charles it just is pure instinct. @NBAonTNT @NBA #birdman #NBAAwards pic.twitter.com/0zQLvWhuKi

— TheBillRussell (@RealBillRussell) 26 Ιουνίου 2018