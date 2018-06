Ένα απίστευτο buzzer beater του ΛεΜπρόν είχε... σκοτώσει τη Μινεσότα τη φετινή σεζόν.

Η φάση αυτή αναδείχθηκε η καλύτερη της σεζόν, με τον «Βασιλιά» να προσθέτει άλλο ένα παράσημο στην καριέρα του.

Θυμηθείτε τη φάση

.@KingJames' fall-away buzzer-beater wins the 2017-2018 NBA PLAY of the Year! #NBAAwards pic.twitter.com/R5U9hIfhP6

— NBA (@NBA) 26 Ιουνίου 2018