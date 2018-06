Προπονητής της σεζόν ο... απολυμένος Κέισι! (pic & vid)

Μπορεί πριν καιρό ο Ντουέιν Κέισι να απολύθηκε από τους Ράπτορς, ωστόσο απόψε το βράδυ αναδείχθηκε προπονητής της σεζόν.

Ο head coach των Καναδών οδήγησε την ομαδα του Τορόντο στην πρώτη θέση της Ανατολής στα playoffs, ωστόσο στην postseason σκουπίστηκε από τους Καβς.

Αυτό όμως δεν επηρέασε και πολύ, αφού η regular season των Ράπτορς ήταν εκπληκτική. Φιναλίστ οι Σνάιντερ και Στίβενς.

"All the players in Toronto in the past four or five years... I'm so proud of them." - Dwane Casey on being named the 2017-2018 Coach of the Year #NBAAwards pic.twitter.com/fdNS1VNR7E

— NBA on TNT (@NBAonTNT) 26 Ιουνίου 2018