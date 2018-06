Ο Γερμανός ψηλός ανάρρωσε από την επέμβαση που έκανε στον αριστερό μηνίσκο τον προηγούμενο Μάρτιο και το έχει... ρίξει στην δουλειά.

Ο 26χρονος παίκτης, που αγωνίστηκε σε 63 παιχνίδια φέτος με τους Σέλτικς (5.3π., 4.3ρ.), έγραψε στο twitter πως η επιστροφή του είναι σε εξέλιξη.

Με το καλό!

Mission #Comeback is in full swing! Thank‘s a lot & Happy Birthday to the one & only Stefan Weissenböck!!! Up next: @DBB_Basketball pic.twitter.com/7ULKXMpwsH

— Daniel Theis (@dtheis10) 25 Ιουνίου 2018