Αναποφάσιστος ο Τζόρνταν για το μέλλον του (pic)

Μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή 29/6 ο ΝτιΆντρε Τζόρνταν θα πρέπει να κάνει το opt-in στο συμβόλαιό του με τους Κλίπερς εάν και εφόσον αποφασίσει να παραμείνει στους Κλίπερς.

Κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει γνωστό ακόμα, με τους Ντάλας Μάβερικς να... καραδοκούν και να περιμένουν στην γωνία για την απόκτησή του.

Clippers center DeAndre Jordan hasn’t made decision yet on whether to opt in or opt out of his $24.1 million contract, per source. His deadline is Friday.

— Brad Turner (@BA_Turner) 24 Ιουνίου 2018