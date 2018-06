Τετραετές συμβόλαιο στον Οκόμπο οι Σανς! (pic)

Πολλές βλέψεις για τον Έλι Οκόμπο έχουν οι Σανς.

Η ομάδα του Φοίνιξ, που επέλεξε στο Νο.31 τον 20χρονο γκαρντ στο φετινό draft, ήρθε σε συμφωνία μαζί του για τετραετή συνεργασία, όπως υποστηρίζει ο Shams Charania.

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος του «Yahoo Sports» ανέφερε πως τα δύο πρώτα χρόνια του συμβολαίου είναι εγγυημένα, ενώ τα υπόλοιπα δύο είναι στο... χέρι της ομάδας, με τις συνολικές απολαβές να φτάνουν τα 6 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Γάλλος παίκτης αγωνίστηκε τα τελευταία τρία χρόνια στην Πο Ορτέζ και την σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε κατά μέσο όρο 13.8 πόντους, 4.7 ασίστ και 2.7 ριμπάουντ.

