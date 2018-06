Ο Μπρόνι Τζέιμς έφυγε στον αιφνιδιασμό και προσπάθησε να καρφώσει για πρώτη φορά στην ζωή του!

Αν και μόλις 13 χρονών παραλίγο να τα καταφέρει και ο μπαμπάς ΛεΜπρόν που βρισκόταν στις εξέδρες δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του!

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο

Bronny James had Dad hype after his first in game dunk attempt! pic.twitter.com/hnIHvQWEbn

— SLAM HS Hoops (@SLAM_HS) 24 Ιουνίου 2018