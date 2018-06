Στους Πίστονς ο «προσωπικός» προπονητής του Γιάννη (pic)

Ο Σουίνι ήταν ο μόνος που απέμεινε στο προπονητικό επιτελείο των Μπακς μετά από την έλευση του Μάικ Μπουντενχόλζερ και μέχρι πρότινος ήταν στην Ελλάδα, κάνοντας προσωπικό πρόγραμμα με τον Αντετοκούνμπο κάθε μέρα στου Ζωγράφου. Ο κόουτς, λοιπόν, που δούλεψε πιο κοντά στον Greek Freak και τον βοήθησε να είναι γίνει σταρ του ΝΒΑ, θα πλαισιώσει τον Ντουέιν Κέισι στο προπονητικό σταφ των Πίστονς ως top assistant.

Milwaukee Bucks assistant Sean Sweeney has agreed to a deal to become one of Detroit coach Dwane Casey’s new top assistants, league source tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 23 Ιουνίου 2018