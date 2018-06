«Ο Τεόντοσιτς ενεργοποιεί την οψιόν του στους Κλίπερς», αλλά... (pic)

Σύμφωνα με το Yahoo Sports και τον Σαμς Τσαράνια, ο Σέρβος γκαρντ θα κάνει opt-in στους Κλίπερς και δη στο συμβόλαιό του, το οποίο θα του αποφέρει άλλα 6,3 εκατομμύρια δολάρια.

Παρόλα αυτά τίποτε δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο όσον αφορά το μέλλον του, αφού -και σύμφωνα με διάφορα δημοσιεύματα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα οι Κλίπερς να τον αποζημιώσουν με 2,1 εκατομμύρια δολάρια και να τον αφήσουν ελεύθερο!

Κάτι που σημαίνει ότι θα ανοίξει και ο δρόμος για την επιστροφή του Σέρβου γκαρντ στην Ευρώπη, εκτός και αν βρει το επιθυμητό -για εκείνον- συμβόλαιο στο ΝΒΑ.

Όπου «επιθυμητό συμβόλαιο» ένα ποσό της τάξεως των 7-8 εκατομμυρίων δολαρίων τον χρόνο. Το σίγουρο είναι ότι σε περίπτωση που κάνει opt-in, οι Κλίπερς μπορεί να τον χρησιμοποιήσουν σε trade και αυτό διότι έχουν ήδη γεμάτη backcourt (Ουίλιαμς, Ρίβερς, Μπέβερλι, Τεόντοσιτς) μετά και το φετινό draft με την επιλογή του Τζερόμ Ρόμπινσον.

Los Angeles Clippers guard Milos Teodosic has exercised his $6.3M player option for the 2018-19 season, league sources tell Yahoo.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 24 Ιουνίου 2018