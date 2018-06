«Το... κόλπο των Μάβερικς που στοχεύει στον Γιάννη!» (pic)

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο επιλέχθηκε στο Νο.60 του draft και η ανταλλαγή τον έφερε στο Ντάλας.

Σύμφωνα με τον πρώην GM των Kαβς Ντέιβιντ Γκρίφιν, οι Μάβερικς σχεδιάζουν να κινηθούν στο μέλλον για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και για αυτό το λόγο, απέκτησαν τον Κώστα.

«Σίγουρα οι Μάβερικς θέλουν να προσελκύσουν τον Γιάννη όταν θα είναι διαθέσιμος στη free agency. H επιλογή του Κώστα είναι κίνηση επηρεασμού. Θα έχει τον αδερφό του κάθε μέρα να γυρίζει σπίτι και να του λέει για το Ντάλας. Σας υπόσχομαι ότι υπήρχε σχέδιο. Θα εκπλαγώ αν τελικά τον αφήσουν να φύγει». ήταν τα λόγια του Γκρίφιν στο NBA TV.

Ο «Greek Freak» θα είναι unrestricted free agent το 2021.

— Siva Kodali (@kodali_siva) 23 Ιουνίου 2018