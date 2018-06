Γιάννης: «Να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, φοβερός παίκτης ο Μπάμπα» (pic)

Ένα video στο οποίο οι φίλοι του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο instagram, ρωτούσαν διάφορα πράγματα, ανέβασε ο «Greek Freak», στο οποίο η κουβέντα πήγε και στον Μο Μπάμπα.

Ο Έλληνας φόργουορντ έκανε νέο ποστάρισμα προς αποφυγή παρεξηγήσεων, τονίζοντας πως παίκτης των Ματζίκ είναι υπέροχος παίκτης και μεγάλο ταλέντο, ενώ ανέφερε πως απλά μοιράζεται αστείες στιγμές με τους φίλους του.

Δείτε το ποστάρισμα του ηγέτη των Μπακς

Just wanted to clear things up because I enjoy sharing funny moments with my fans...Mo Bamba is a great player and Orlando gained an amazing talent! I wish him the best of luck with his future in this talented league! #StayFreaky

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) 23 Ιουνίου 2018