Γιάννης: «Καλύτερος μου ο Μπάμπα; Όχι διάολε!» (vid)

Ο Μο Μπάμπα επιλέχθηκε στο Νο.6 του draft από τους Ματζίκ και πολλοί αναφέρουν πως έχει μια λαμπρή καριέρα μπροστά του.

Την άποψη του είπε και Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος ρωτήθηκε (μέσω... instagram) για το αν ο Μπάμπα είναι καλύτερος του και γέλασε, απαντώντας: «διάολε με τίποτα δεν είναι καλύτερος από μένα». Παρόλα αυτά τόνισε πως είναι καλό παιδί.

Is Mo Bamba better than Giannis? @Giannis_An34 says “HELLLL no” pic.twitter.com/bNmQyotXQ8

— Bleacher Report (@BleacherReport) 23 Ιουνίου 2018