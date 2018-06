Ντόντσιτς: «"77", γιατί το "7" είναι ο αγαπημένος μου αριθμός, λόγω Σπανούλη! (vid)

Το έχει δηλώσει παλιά, το είπε και πάλι!

Ο Λούκα Ντόντσιτς δείχνει προτίμηση στο Νο.7 λόγω Βασίλη Σπανούλη, τον οποίο θαύμαζε από μικρό παιδί.

Βέβαια, πλέον φοράει το 77 στους Μάβερικς, αφού ο αγαπημένος του αριθμός είναι «πιασμένος».

«Γιατί είναι το 7 ο αγαπημένος σου αριθμός;», ρωτήθηκε από τον δημοσιογράφο των Μάβερικς, για να απαντήσει: «Λόγω ενός ευρωπαίου παίκτη, του Βασίλη Σπανούλη. Τον έβλεπα πάντα κι εξαιτίας του πήρα το 7».

Meet Mavs rookie @luka7doncic and hear his thoughts on joining the Mavs, teaming up with a European legend like @swish41, and what he's looking forward to accomplishing in Dallas!

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) 22 Ιουνίου 2018