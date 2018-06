Δεν θα παίξει στο Summer League ο Ντόντσιτς (pic)

Η φετινή χρονιά ήταν απαιτητική και μεγάλη για τον Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος κατέκτησε τα... πάντα!

Μετά την επιλογή του στο Νο.3 του φετινού draft και του trade μεταξύ Χοκς και Μάβερικς, κατέληξε στην ομάδα του Ντάλας.

Ωστόσο, η νέα του ομάδα δεν θέλει να τον ζορίσει με περισσότερες αγωνιστικές υποχρεώσεις μέσα στο καλοκαίρι.

Όπως υποστηρίζει ο Τιμ ΜακΜάχον του «ESPN», ο 19χρονος γκαρντ πιθανώς δεν θα αγωνιστεί στο Summer League του Λας Βέγκας, μετά από απόφαση της ομάδας του, για να μην καταπονηθεί παραπάνω.

A Mavs source says Luka Doncic is unlikely to play in the Las Vegas summer league. The Mavs don’t want to overwork Doncic in the wake of a long EuroLeague season that ended earlier this week.

— Tim MacMahon (@espn_macmahon) 22 Ιουνίου 2018