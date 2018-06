Από την πρώτη στιγμή έχει ξεκινήσει να δουλεύει την χημεία του με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, o νέος παίκτης των Μπακς, Ντόντε ΝτιΒιτσέντζο.

Το.17 του draft μίλησε λίγο μετά την επιλογή του και τόνισε πως θα πει στον «Greek Freak» να δοκιμάσει τα μακαρόνια της μητέρας του.

Ο ΝτιΒιτσέντζο έχει καταγωγή από την Ιταλία, κάτι που μαρτυρά και το όνομα του

"I gotta tell @Giannis_An34 to try my mom's homemade pasta!!" pic.twitter.com/rpRlERLdqN

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 22 Ιουνίου 2018