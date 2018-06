GM Μάβερικς:«Ο Κώστας θα εξελιχθεί μέσα από την G-League» (pic)

Ο γενικός διευθυντής και GM των Ντάλας Μάβερικς, Ντόνι Νέλσον όταν ρωτήθηκε για τον Έλληνα φόργουορντ, δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Θα είναι ένα εξελίξιμος παίκτης για εμάς μέσα από τη συμμετοχή του στην G-League...»

Όπερ και σημαίνει ότι ο μικρότερος αδερφός του Θανάση και του Γιάννη θα πρέπει πρώτα να τεστάρει τις ικανότητές του στην G-League και στη συνέχεια να παλέψει για μια θέση στο ρόστερ των Μάβερικς.

