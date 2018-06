Τα αδέρφια Ντράγκιτς έστειλαν συγχαρητήρια στον Ντόντσιτς! (pics)

Μάλιστα ο Γκόραν θα έχει την ευκαιρία να τον συναντήσει και στα παρκέ και δη στις αναμετρήσεις των Μαϊάμι Χιτ με τους Ντάλας Μάβερικς.

«Συγχαρητήρια που επιλέχθηκες στο νούμερο 3 του draft. Απίθανο!» έγραψε στο twitter o Γκόραν Ντράγκιτς.

«Συγχαρητήρια και καλή τύχη στο νέο σου ταξίδι» ήταν αντιστοίχως το σχόλιο του Ζόραν.

Congrats to @luka7doncic for being 3rd overall pick!!! Amazing

— Goran Dragić (@Goran_Dragic) 22 Ιουνίου 2018