O Κώστας Αντετοκούνμπο μπορεί να ζητήσει την συμβουλή του Τόμας! (pic)

Λίγοι θυμούνται ότι ο Αζάια Τόμας επιλέχθηκε στο νούμερο 60 του ντραφτ του ΝΒΑ το 2011 και η πορεία του από εκεί και έπειτα είναι μοναδική. Παίκτης All Star δύο φορές στην καριέρα του, με την διετία στους Σέλτικς να είναι εξαιρετική.

Ο γκαρντ των Λέικερς μερικές ώρες πριν το φετινό ντραφτ έκανε εκείνον που θα επιλέγονταν στην θέση 60 να νοιώθει λίγο πιο χαρούμενος.

«Όποιος επιλεγεί σε αυτή την θέση να με πάρει αμέσως τηλέφωνο. Θα σου πω το μυστικό για να πάνε όλα καλά».

Ο δικός μας Κώστας Αντετοκούνμπο είναι ο... τυχερός οπότε με τις συμβουλές του Αζάια ο αδελφός του Γιάννη δεν έχει να φοβάται τίποτα στην νέα πρόκληση της καριέρας στο Ντάλας.

Whoever is drafted 60th tonight call me right after LOL. I’ll give you the formula to get right!

— Isaiah Thomas (@isaiahthomas) 21 Ιουνίου 2018