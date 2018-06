Ντόντσιτς: «Τα όνειρα πραγματοποιούνται, να δείξω στο Ντάλας τι αξίζω» (pic & vids)

O Σλοβένος σταρ θα είναι από εδώ και στο εξής συμπαίκτης του Ντιρκ Νοβίτσκι στους Ντάλας Μάβερικς με τον ίδιο να γράφει στο twitter:

«Τα όνειρα όντως μπορούν να πραγματοποιηθούν. Ανυπομονώ να δείξω στους Ντάλας Μάβερικς τι είμαι ικανός να κάνω...»

Dreams do come true. Can't wait to show the @dallasmavs what I'm capable of. Go check out my 1st #PaniniInstant card https://t.co/ZGu9U7iRu4 pic.twitter.com/jF2Gt9F5c0

— Luka Doncic (@luka7doncic) 22 Ιουνίου 2018