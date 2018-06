H μαμά του Ντόντσιτς έβαλε... φωτιά στο draft, στο twitter και στον Ιγκουοντάλα! (pics)

Ο λόγος για την Μίριαμ Ποτέρμπιν η οποία έβαλε... φωτιά στα social media με την εντυπωσιακή της παρουσία στο draft του Μπρούκλιν.

Μάλιστα δεν την άφησε ασχολίαστη ούτε ο Αντρέ Ιγκουοντάλα, ενώ όλο το twitter... πήρε φωτιά!

Δείτε μερικά από τα χαρακτηριστικά σχόλια, μετά την ανάρτηση της μαμάς Ντόντσιτς.

Draft2018#soproud Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mirjam Poterbin (@mirjampoterbin) στις 21 Ιούν, 2018 στις 3:35 μμ PDT

Moms decent!!! — Andre Iguodala (@andre) 21 Ιουνίου 2018

Delonte West when he saw Luka Doncic mom tonight #NBADraft pic.twitter.com/NhjHGiZGPe — TaReef KnockOut (@TaReefKnockOut) 22 Ιουνίου 2018

Luka Doncic's mom is the real MVP. pic.twitter.com/6yrvaEWZP3 — Moisés Cituk (@MoisesCituk) 22 Ιουνίου 2018

Mark Cuban looking at Luka Doncic mom like pic.twitter.com/bCwYtaf6eD — SHORTY FOURTY (@mannyjr1999) 21 Ιουνίου 2018

Mavs are lucky that they'll get see Luka Doncic's mom every night pic.twitter.com/7eQhRYScOW — JzoSports (@JzoSports) 21 Ιουνίου 2018

The Mavs picked up Luka Doncic and his mom....The draft is over, they won already pic.twitter.com/1a6tws7WxO — gifdsports (@gifdsports) 21 Ιουνίου 2018

Everyone looking for more Photos of Luka Doncic's mom #NBADraft pic.twitter.com/UGvT6Gasbs — Chelsea (@NYCChelseaGirl) 21 Ιουνίου 2018

Delonte West about to unretire after seeing Luka Doncic’s mom pic.twitter.com/yqjaMp6w4Y — ghostinbk (@ghostinbk) 21 Ιουνίου 2018

Luka Doncic's mom wins the draft and it hasn't even started yet pic.twitter.com/qpOPPhYrXf — JzoSports (@JzoSports) 21 Ιουνίου 2018

Luka Doncic's mom coming over to the states too or?... pic.twitter.com/aQKuMpZTJJ — Lester, The Writer (@TheLesterLee) 21 Ιουνίου 2018

After seeing Luka Doncic’s mom, I take back everything negative I’ve ever said about him. Best prospect since Lebron — Paul Em Dee (@RocketIntellect) 21 Ιουνίου 2018