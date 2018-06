Ο Κώστας Αντετοκούνμπο 60ός στο draft, τον επέλεξαν οι Μάβερικς! (pic & vid)

Μετά το 2011, κάθε χρόνο έχουμε Έλληνα στο draft του ΝΒΑ.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο φέτος επιλέχτηκε στη θέση 60 από τους Μάβερικς και έτσι θα μετακομίσει στο Ντάλας. Οι «Μαβς» είχαν στο Νο 54 τον Σέικ Μίλτον, αλλά τον έστειλαν στους Σίξερς για να πάρουν το νούμερο 56 και 60. Ετσι έκαναν δικούς τους τους Ρέιμοντ Σπάλντινγκ και Κώστα Αντετοκούνμπο.

Ο Κώστας είχε σταματήσει να δοκιμάζεται πριν το draft σε ομάδες και φαίνεται ότι ήξερε τι θα κάνει. Ετσι, μετά τον Γιάννη και τον Θανάση, ο Κώστας γίνεται ο τρίτος Αντετοκούνμπο που παίρνει θέση στο draft και το ταξίδι στο ΝΒΑ γι' αυτόν μόλις ξεκίνησε.

And with the 60th pick in the 2018 NBA Draft … we select @Kostas_Ante13!

Let’s welcome him to the Mavs! #MavsDraft18 presented by @5milesapp #MFFL pic.twitter.com/IuzmnB4egq

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) June 22, 2018