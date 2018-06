Ο Ντόντσιτς στο Ντάλας με ανταλλαγή ανάμεσα σε Μαβς και Χοκς! (pic & vid)

Εγινε η μεγάλη ανταλλαγή του 3ου πικ που είχαν οι Χοκς με το 5ο που είχαν οι Μάβερικς. Ετσι ο Ντόντσιτς, που ήταν ο μόνος Ευρωπαίος του φετινού draft, καταλήγει στους Μάβερικς και θα παίξει στο πλευρό του κορυφαίου Ευρωπαίου παίκτη του ΝΒΑ, Ντιρκ Νοβίτσκι.

Από την άλλη, ο Τρέι Γιανγκ (τον συγκρίνουν με Στεφ Κάρι) θα παίξει στους Χοκς. Ετσι, η ομάδα του Ντάλας, πλέον, συνθέτει ένα τρομερά ταλαντούχο δίδυμο στα γκαρντ

έχοντας και τον Ντένις Σμιθ Τζούνιορ, έναν από τους καλύτερους περσινούς παίκτες στο draft.

Τα στοιχεία του Λούκα Ντόντσιτς:

19 ετών, guard

Ύψος: 2.03

Ομάδα: Ρεάλ

Στατιστικά: 16 πόντοι, 4.8 ριμπάουντ, 4.7 ασίστ (Euroleague)

Mavs have made a trade! Mavs have traded @TheTraeYoung for @Luka7Doncic! #MavsDraft18 news update presented by @5milesapp. pic.twitter.com/2MymxRJ1VV

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) June 22, 2018