«Κρούση» των Λέικερς για Λέοναρντ! (pic)

Ετοιμάζονται για την πρώτη... βόμβα του καλοκαιριού οι Λέικερς.

Σύμφωνα με τον Σαμς Χαράνια, η ομάδα του Λος Άντζελες ήρθε σε επικοινωνία με τους ανθρώπους των Σπερς και έκαναν επίσημο το ενδιαφέρον τους.

Μέχρι στιγμής οι δύο ομάδες δεν έχουν ξεκινήσει τις διαπραγματέυσεις, αφού δεν έχουν ενημερώσει οι Λέικερς για κάποια ανταλλάγματα.

Μένει να δούμε αν θα ολοκληρώσουν μια τεράστια ανταλλαγή οι λιμνάνθρωποι.

The Los Angeles Lakers have reached out to the San Antonio Spurs to express interest in All-Star Kawhi Leonard, league sources tell Yahoo. No proposals have been discussed.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 21 Ιουνίου 2018