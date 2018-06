«Θα πνιγείτε από τον καπνό των τσιγάρων του Ντίβατς πριν το Draft»! (pic)

Ο GM των Κινγκς ταξίδεψε πρόσφατα στη Μαδρίτη για να παρακολουθήσει από κοντά τον Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος σάρωσε τις ατομικές και τις ομαδικές διακρίσεις πριν κάνει το υπερατλαντικό ταξίδι για να μετρήσει τις δυνάμεις του στο ΝΒΑ. Παρ' όλα αυτά, τα mock drafts αναφέρουν πως το Σακραμέντο θα καταλήξει στον Μάρβιν Μπάγκλεϊ, επιλέγοντας στο Νο.2.

«Το καλύτερο κομμάτι σχετικά με τον Βλάντε Ντίβατς που έχει να επιλέξει στο Νο.2 είναι ότι οι καπνοί είναι... κυριολεκτικοί! Αν μπει κανείς στο δωμάτιο του Draft, θα πνιγεί από τον καπνό των τσιγάρων που κάνει πριν καταλήξει στην επιλογή του» αναφέρει ο Sam Vecenie του The Fieldhouse.

The best part about Vlade having the No. 2 pick is that the smokescreens are literal. If you enter their draft room, you’re just engulfed by the smoke of the cigarettes he’s downing while trying to make this pick.

