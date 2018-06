Λίγες ώρες πριν το draft το ΝΒΑ γύρισε τον χρόνο πίσω και πήγε στην παιδική ηλικία των πρωταγωνιστών της φετινής διαδικασίας.

Ξεχωρίζει φυσικά ο Λούκα Ντόντσιτς με το καπελάκι του και το... μούτρο ο ΝτεΆντρε Έιτον που είναι το φαβορί για Νο.1 του draft.

Δείτε το collage

Dreams become reality TONIGHT at the @NBADraft presented by @StateFarm! #ThisIsWhyWePlay

: #NBADraft

: TONIGHT

: 7:00pm/et

: @espn pic.twitter.com/wEUWmlC4Dl

— NBA (@NBA) 21 Ιουνίου 2018