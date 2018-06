Eτοιμάζεται να γίνει... Ολάζουον ο Έιτον (pic)

Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα οι Σανς θα διαλέξουν τον ΝτεΆντρε Έιτον στο Νο.1 του draft, με τον παίκτη της Αριζόνα να έχει την ευκαιρία να θυμίσει Χακίμ Ολάζουον.

Ο Έιτον μπορεί να γίνει ο τρίτος παίκτης στην ιστορία του draft (από το 1996 και μετά) που δεν θα αλλάξει πολιτεία στη μετάβαση του από το NCAA στο ΝΒΑ.

Ο 19χρονος παίζει στο κολέγιο της Αριζόνα και οι Αμερικανοί τον θέλουν να καταλήγει στο Φοίνιξ που έχει το Νο,1 του draft.

Κάτι αντίστοιχο είχε κάνει ο Ολάζουον (πήγε από κολέγιο του Χιούστον στους Χιούστον Ρόκετς) και ο Μάικλ Ολοβοκάντι που πήγε από το Pacific (Καλιφόρνια) στους Κλίπερς!

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 21 Ιουνίου 2018