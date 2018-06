«Διαλέγουν Έιτον οι Σανς, αποφάσισαν και οι Κινγκς» (pic)

Το draft διεξάγεται τα ξημερώματα της Παρασκευής (02:00) και αμερικανικά δημοσιεύματα στέλνουν τον ΝτεΆντρε Έιτον στους Σανς.

Σύμφωνα λοιπόν με τον Marc Spears, το Φοίνιξ θα διαλέξει τον ψηλό της Αριζόνα στο Νο.1 του draft, ενώ και οι Κινγκς έχουν αποφασίσει για τον άνθρωπο που θα επιλέξουν στο Νο.2.

Μένει να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις.

Assuming @DeandreAyton goes #1 to the Suns, sources say the excited Kings have already decided on who they will pick with the second selection and are confident they are going to add a franchise altering prospect.

— Marc J. Spears (@MarcJSpearsESPN) 21 Ιουνίου 2018