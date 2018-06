Πίστονς: Θέλουν να πάρουν τον προσωπικό coach του Γιάννη! (pic)

Ψηλά στη λίστα των Πιστονς είναι ο Σον Σουίνι, ο coach που δουλεύει πιο κοντά στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον βοήθησε να είναι γίνει σταρ του ΝΒΑ.

Σύμφωνα με τον Μarc Stein, το Ντιτρόιτ... πιέζει τον Σουίνι για να τον κάνει δικό του. Οι Πίστονς τον θέλουν για να του δώσουν ρόλο στο coaching staff του Ντουέιν Κέισι.

Ο Σουίνι ήταν ο μόνος που απέμεινε στο προπονητικό επιτελείο των Μπακς μετά την έλευση Μπουντενχόλζερ.

Detroit is making a hard push to hire Bucks assistant Sean Sweeney -- who has worked as closely with @Giannis_An34 as anyone in Milwaukee -- to join new Pistons coach Dwane Casey's staff, according to league sources

— Marc Stein (@TheSteinLine) 21 Ιουνίου 2018