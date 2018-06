Δείτε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, τον Ράσελ Ουέστμπρουκ, τον Στεφ Κάρι, τον Τζέιμς Χάρντεν, τον Κέβιν Ντουράντ και πολλούς ακόμα σταρ του ΝΒΑ να μιλουν ως πιτσιρικάδες για το μεγάλο τους όνειρο.

Ποιο ήταν αυτό; Φυσικά κάποια στιγμή να παίξουν στο ΝΒΑ. Όχι μόνο το κατάφεραν, αλλά έφτασαν στο σημείο να είναι οι καλύτεροι παίκτες του κόσμου!

Will the next face of the NBA be drafted tonight? pic.twitter.com/BRob3J0k6W

— ESPN (@espn) 21 Ιουνίου 2018