Σε μια εκδήλωση που βρέθηκε στο περιθώριο του αποψινού draft, έριχνε τη μία τάπα μετά την άλλη σε πολύ κοντύτερα παιδιά από αυτόν!

Όμως ένα πιτσιρικάς βρήκε τρόπο να σκοράρει μπροστά του! Πώς; Απλούστατα πέρασε κάτω από τα πόδια του και ευστόχησε στο layup!

Ωραίος ο μικρός!

This kid finds a way to score on Mo Bamba (via @NBA) pic.twitter.com/iqQynot1T5

— Bleacher Report (@BleacherReport) 21 Ιουνίου 2018