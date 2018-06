Στη Νέα Υόρκη για το draft ο Ντόντσιτς! (vids)

Ο Σλοβένος σταρ έχει ήδη απασχολήσει πολλές από τις ομάδες που επιλέγουν στις πρώτες θέσεις του draft αλλά ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει σε ποια απ' όλες θα συνεχίσει την καριέρα του.

Στις πρώτες του δηλώσεις είπε ότι «θέλω να απολαύσω την κάθε στιγμή. Είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα» ενώ έκανε και τον δικό του απολογισμό της χρονιάς με τη φανέλα της Ρεάλ.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ...»

- Eurobasket title in September

- Euroleague title in May

- Spanish League title Tuesday@luka7doncic breaks down his past year. pic.twitter.com/8HxaHS5TQ2 — NBA Draft (@NBADraft) 21 Ιουνίου 2018

