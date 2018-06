Εξετάζουν και τον Τράε Γιανγκ οι Χοκς (pic)

Τα πρώτα ρεπορτάζ ήθελαν τα «Γεράκια» να μπαίνουν δυναμικά στο draft για τον Λούκα Ντόντσιτς ωστόσο το Yahoo Sports φέρνει και ένα ακόμα όνομα στο προσκήνιο.

Ο λόγος για τον «νέο Κάρι» όπως αποκαλούν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού τον Τράε Γιανγκ.

Βέβαια αυτό είναι κάτι που δεν αρέσει σε Νικς, Μπουλς, Μάτζικ και Κλίπερς οι οποίοι με τη σειρά τους έχουν βάλει στο μάτι τον πρώην παίκτη του Οκλαχόμα ωστόσο επιλέγουν πολύ πιο χαμηλά.

Atlanta has explored moving back in the draft, with an eye on OU’s Trae Young, league sources told @YahooSports. Hawks have fielded numerous calls for the No. 3 pick.

— Chris Mannix (@ChrisMannixYS) 21 Ιουνίου 2018