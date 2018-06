Mατς regular season του ΝΒΑ θα έχουν την ευκαιρία να δουν οι Άγγλοι.

Ουίζαρντς και Νικς θα μονομαχήσουν στο Λονδίνο στις 17 Ιανουαρίου.

Το ΝΒΑ για άλλη μια φορά έρχεται στην Ευρώπη και όλοι το περιμένουν με μεγάλη ανυπομονησία.

The London Game 2019 will feature the @nyknicks and @WashWizards on January 17, 2019!

Visit https://t.co/cgqhDifrnJ to register for #NBALondon ticket information pic.twitter.com/l2wDdTW5ZC

— NBA (@NBA) 20 Ιουνίου 2018