Μήνυση του Μπράουν στην αστυνομία του Μιλγουόκι (pic & vid)

Συγκεκριμένα η μήνυση αφορά τη χρήση ειδικού όπλου από τους αστυνομικούς, με το οποίο προκαλείται ηλεκτροσόκ!

Ο Μπράουν δεν πρόκειται να αφήσει την υπόθεση τόσο εύκολα και είναι αποφασισμένος να την τραβήξει στα άκρα, παρά την δημόσια συγνώμη των αστυνομικών αρχών.

Να σημειωθεί ότι είχε σταθμεύσει παράνομα σε θέση για άτομα με αναπηρία αλλά όπως αποδείχθηκε αυτή ήταν η αφορμή για την... ρατσιστική επίθεση που δέχτηκε.

Μάλιστα το βίντεο δείχνει ξεκάθαρα την βίαιη συμπεριφορά των αστυνομικών όπως και τη χρήση του εν λόγω όπλου.

One of the officers who tased Milwaukee Bucks guard Sterling Brown joked about it on Facebook — and said he hoped to similarly arrest J.R. Smith.

