Φοβερό βίντεο με Ντόντσιτς: Poster κάρφωμα στον Πορζίνγκις και... ραντεβού με την Άνιστον! (vid)

Συγκεκριμένα του ζητήθηκε να μιλήσει για τους στόχους ανά χρονιά στο ΝΒΑ χρησιμοποιώντας χιουμοριστικό τόνο.

Μεταξύ άλλων είπε ότι στόχος του είναι να καρφώσει στη μούρη του Πορζίνγκις, να βγει ραντεβού με την Τζένιφερ Άνιστον, να παίξει σε βίντεο κλιπ του Ντρέικ, να κερδίσει το rookie of the year, το βραβείο του MVP, αλλά και έναν τίτλο στο ΝΒΑ!

Δείτε το απολαυστικό βίντεο

Dream date? Jennifer Aniston

Player he wants to posterize? Porzingis

And...he wants to buy a tiger?



Luka Doncic has his superstar life planned out https://t.co/tnv4UCQIUR #TheComeUp pic.twitter.com/wNAOgqeM3d

— Bleacher Report (@BleacherReport) 19 Ιουνίου 2018