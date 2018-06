Σκαριόλο για βοηθός στους Ράπτορς (pic)

Ο 57άχρονος προπονητής απέχει από τους πάγκους από το 2014 όταν αποχώρησε από τη Λαμποράλ Κούτσα κι έχει συνδυάσει την παρουσία του στον πάγκο της εθνικής Ισπανίας με τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία της «ρόχα».

Πλέον ο Σκαριόλο θέλει να επιστρέψει στην προπονητική ως ασίσταντ σε ομάδα το ΝΒΑ και o ρεπόρτερ Michael Grange ανέφερε πως η περίπτωσή του μαζί με αυτήν του άλλοτε ασίσταντ κόουτς των Καβς, Φιλ Χάντι βρίσκεται στο προσκήνιο για τους Τορόντο Ράπτορς ως βοηθός του Νικ Νερς.

Two names that have been discussed as potential assistants for Raptors head coach Nick Nurse: Spanish national team head coach Sergio Scariolo, one of the most decorated figures in international hoops and Phil Handy, the long-time Cavs assistant who was let go Monday.

