Όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Άντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Σλοβένος γκαρντ αποτελεί τον μεγάλο στόχο των Ντάλας Μάβερικς στο φετινό draft, όντας εκείνος στον οποίο έχουν εστιάσει.

Βέβαια οι Μαβς επιλέγουν στο νούμερο «5» και θα έχουν να αντιμετωπίσουν πρώτα τις επιλογές των Σανς, των Κινγκς, των Χοκς και των Γκρίζλις, κάτι που -εκ των πραγμάτων- δυσκολεύει το έργο τους.

Woj says the Mavs have their targets set on Luka Doncic pic.twitter.com/P1sSCRyg6q

— Rob Lopez (@r0bato) 18 Ιουνίου 2018